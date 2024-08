Sanità/ Cardarelli, aggressione nel reparto di Radiologia, l’Asrem prenderà provvedimenti

E’ diventato malcostume purtroppo diffuso il ripetersi di episodi di violenza, fisica o verbale, ai danni degli operatori sanitari, anche in Molise.

L’ultimo caso sarebbe accaduto al ‘Cardarelli’ di Campobasso nella notte tra il 20 ed il 21 agosto scorsi; preso di mira il personale del reparto di Radiologia, contro cui si sono riversate aggressioni, in questo caso verbali, dell’accompagnatore di una paziente, proveniente dal Pronto Soccorso. Contattato il 113 sul posto è arrivata la Polizia di Stato che ha identificato l’aggressore.

Contro questo episodio l’ Asrem ha fatto sapere di avere intenzione di presentare regolare denuncia nei confronti del presunto aggressore; ma non basta, con il prossimo affidamento del servizio di portierato, ci sarà la presenza fissa di una guardia anche nei pronto soccorso dei presidi ospedalieri di Campobasso, Termoli ed Isernia, per garantire la sicurezza, per il personale in servizio.