Salvatore Colagiovanni incontra i cittadini delle contrade

È stato un incontro molto partecipato e proficuo quello tenutosi presso i locali del ristorante Villa dei Conti dove il candidato alla carica di consigliere Salvatore Colagiovanni , unitamente al candidato sindaco per il centrodestra Aldo De Benedittis e la consigliera uscente Carla Fasolino, ha incontrato i cittadini delle contrade.

Servizi e sicurezza i temi principali di cui si è a lungo dibattuto facendo emergere non solo la necessità di ottenere una serie di legittimi diritti ad essere collegati alla rete fognaria, ad avere in tutte le zone l’illuminazione pubblica e strade agibili ma anche e soprattutto, ad ottenere una tutela dal punto di vista della sicurezza.

“In particolare – ha riferito Colagiovanni – nell’ultimo anno abbiamo assistito ad una escalation di furti proprio nelle contrade. È chiaro, dunque, che occorre mettere in atto azioni mirate a scongiurare eventi di questo tipo con una maggior presenza delle forze dell’ordine ma anche della polizia municipale”. L’impegno al quale si è giunti attraverso il dibattito in sala è stato quello di un dialogo partecipato e continuo che non sia limitato solo al periodo elettorale ma che sia funzionale ad individuare e mettere in pratica soluzioni concrete .