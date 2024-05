Risorse idriche/ Grim ottiene le certificazioni ISO: eccellenza in qualità, ambiente, sicurezza e anticorruzione

GRIM è lieta di annunciare di aver ottenuto le prestigiose certificazioni ISO 9001, 14001, 45001, 27001 e 37001, a testimonianza del proprio impegno per la qualità, la sostenibilità, la sicurezza e l’etica.

Questi riconoscimenti internazionali rappresentano un traguardo significativo per GRIM, che conferma la sua dedizione a:

Garantire la massima qualità dei propri processi aziendali (ISO 9001)

(ISO 9001) Operare nel rispetto dell’ambiente (ISO 14001)

(ISO 14001) Promuovere la sicurezza e la salute sul lavoro (ISO 45001)

(ISO 45001) Proteggere le informazioni sensibili (ISO 27001)

(ISO 27001) Contrastare la corruzione e le malversazioni (ISO 37001)

GRIM si impegna costantemente a migliorare le proprie prestazioni e a soddisfare al meglio le esigenze dei propri clienti. Le certificazioni ISO ottenute rappresentano un passo importante in questa direzione e rafforzano la fiducia che i clienti ripongono nell’azienda.

GRIM: un impegno per la qualità a 360 gradi

Con il conseguimento di queste certificazioni, GRIM dimostra di essere un’azienda all’avanguardia nel proprio settore, attenta a tutti gli aspetti della qualità, dalla soddisfazione del cliente alla tutela dell’ambiente, dalla sicurezza dei lavoratori alla protezione dei dati.

Le certificazioni ISO sono riconosciute a livello internazionale come sinonimo di eccellenza. Scegliendo GRIM, i clienti possono essere certi di affidarsi a un’azienda che opera con serietà, professionalità e competenza.

GRIM: un futuro ancora più luminoso

Il conseguimento delle certificazioni ISO rappresenta un punto di partenza importante per GRIM, che guarda al futuro con fiducia e ottimismo. L’azienda continuerà a investire nella qualità, nella sostenibilità, nella sicurezza e nell’etica per consolidare la propria leadership nel mercato e per offrire ai propri clienti un servizio sempre migliore