Rinnovo del Consiglio direttivo di Aido Molise: eletta presidente Graziella Vizzarri

Nella giornata di mercoledì 8 maggio, presso la sede Avis di Campobasso, alla gradita presenza del vice presidente nazionale, Roberto Ciarimboli, si è svolta l’assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo dei componenti del Consiglio direttivo di Aido Molise, per il quadriennio 2024-2028. Il nuovo Consiglio direttivo risulta così composto: Graziella Vizzarri, Luigi Santella, Pasquale Gioia, Filomena Saracino, Michelangelo Petrollino, Camilla Campanaro Felice, Rita Viscovo, Sabrina Taddeo e Michela Romandino.

Eletta presidente Graziella Vizzarri.



Aido Molise continuerà nel suo percorso di sensibilizzazione alla cultura del dono e della solidarietà con impegno, entusiasmo e profonda consapevolezza dell’importanza della donazione di organi, tessuti e cellule e della prevenzione per salvare vite. Lo farà nel rispetto della mission dell’Aido, in sinergia con le istituzioni, in collaborazione con le Aido provinciali e i gruppi comunali, organizzando banchetti informativi, incontri con i cittadini, eventi pubblici, formazione nelle scuole.