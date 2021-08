Ricomincia il mercatino del libro usato in Piazzetta Palombo.Con la crisi pandemica risultano ancora più ingombranti le spese scolastiche che studenti, studentesse e famiglie devono sostenere.Il diritto allo studio rimane certamente dimenticato nel momento in cui non si verifica alcuna agevolazione verso l’alto costo dei libri di testo e le spese per il materiale scolastico.



Come tutti gli anni ci trovate in Piazzetta Palombo dal lunedì al venerdì, alle ore 9:30-12:30 e alle ore 15:00-19:00.



16 agosto- 3 settembre ritiro dei libri usati (delle scuole superiori di Campobasso)

6 settembre- 1 ottobre vendita

4 ottobre- 16 ottobre Restituzione dei libri invenduti