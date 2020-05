Riapertura dei Centri per l’Impiego del Molise e dell’Agenzia Molise Lavoro

Dall’11 maggio 2020 si riprenderà l’attività lavorativa dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro e dei Centri per l’Impiego di Campobasso, Termoli e Isernia, nel rispetto delle norme del distanziamento sociale, contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19. Si precisa che l’apertura riguarderà solo le procedure amministrative e non anche l’accesso del pubblico.

Gli operatori risponderanno alle richieste di informazione di dettaglio esclusivamente tramite le poste elettroniche di ogni Centro, disponibili sul sito dell’Agenzia Regionale Molise Lavoro (sezione Centri per l’Impiego).

Si ricorda inoltre che un operatore risponderà ai seguenti numeri di telefono:

0874/1958403 (Centro per l’Impiego di Campobasso);

0875/478001 (Centro per l’Impiego di Termoli);

0865/252520 (Centro per l’Impiego di Isernia).

Si coglie l’opportunità per ricordare che gli operatori di sportello rilasceranno certificazioni attestanti lo stato di disoccupazione (C2 storico e scheda anagrafica) a seguito di apposita richiesta formulata dall’utente (con allegato documento di identificazione) alla seguente casella di posta elettronica: