Riaperto oggi il mercato a corso Bucci. Felice: “Stiamo lavorando per lo sgravio della Cosap o per un eventuale rimborso e compensazione anche per le aree mercatali”

Come previsto dall’ordinanza sindacale firmata dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina, venerdì 29 maggio, da questa mattina è stata riaperta l’area mercatale all’aperto a corso Bucci.

Sono ripartiti così, in via sperimentale i mercati ambulanti cittadini, oggi a corso Bucci e mercoledì 3 giugno sarà la volta di quello di via Gammieri.

A verificare che vi fossero le condizioni prescritte nell’ordinanza per l’apertura del mercato di corso Bucci, oltre agli agenti della Polizia Locale, anche l’assessore alle Attività Produttive, Paola Felice, insieme allo staff della struttura comunale.

“Abbiamo preferito notificare a mano e di persona, a tutti gli ambulanti, le regole contenute nell’ordinanza emessa dal sindaco lo scorso fine settimana, anche per confrontarci ancora una volta direttamente con loro alla ripresa delle attività di vendita vere e proprie – ha dichiarato l’assessore Felice – Il sopralluogo odierno ci ha permesso, tra le altre cose, di ridisegnare le postazioni degli ambulanti, concedendo loro maggiori superfici per permettere di rispettare al meglio le prescrizioni relative al giusto distanziamento richiesto.

Ci sono dei punti su cui l’organizzazione generale dell’area può essere migliorata e, infatti, abbiamo richiesto agli ambulanti l’apposizione di una più specifica segnaletica sia orizzontale che verticale, mentre, per garantire una sicurezza maggiore nel passaggio dei clienti, la dislocazione di qualche postazione andrà variata.

Per dare un sostegno concreto alle attività degli ambulanti, inoltre, come Amministrazione comunale, – ha aggiunto Felice – stiamo lavorando per lo sgravio della Cosap o per un eventuale rimborso e compensazione anche per le aree mercatali, così come già abbiamo predisposto per gli esercizi di somministrazione.”