Raccolta differenziata ed ecostazione, Annuario: ancora tante le criticità presenti

Ho chiesto nella competente commissione ambiente, di affrontare nuovamente l’argomento sul sistema della raccolta differenziata. Sto ribadendo da diverso tempo che bisogna intervenire con delle azioni migliorative, ci sono diversi aspetti da perfezionare: iniziando dai controlli per l’abbandono selvaggio; ci vorrebbe un controllo maggiore su tutto il territorio comunale, “Abbiamo un regolamento delle fototrappole approvato con delibera di consiglio comunale del 24 Febbraio 2020”,si potrebbero utilizzare nei punti più strategici dove quotidianamente vengono lasciati i rifiuti.

Altro aspetto da valutare è quello di estendere il servizio di raccolta con l’ecostazione anche nelle zone dove attualmente usufruiscono del sistema di raccolta con le rastrelliere, modificare eventualmente gli orari di conferimento, è infine agevolare le tante persone anziane e diversamente abili che hanno difficoltà nel conferire i rifiuti, soprattutto nella zona del Centro Storico dovuta alla presenza di barriere architettoniche.

Ringrazio gli operatori della S.E.A per il lavoro incessante,che svolgono quotidianamente.

Auspico che si intervenga il prima possibile per risolvere le tante criticità presenti,sempre in un’ottica di un confronto costruttivo per il bene della nostra città.

Il consigliere comunale di Fratelli d’italia – Mario Annuario