Un 54enne alla guida di un furgone , per cause in corso di accertamento, si è scontrato con un Tir, in un tratto rettilineo sulla Statale 17 in territorio di Volturara Appula in provincia di Foggia. Il tir che trasportava grano ha colpito in pieno l’altro mezzo. Il conducente del furgoncino è morto sul colpo: oltre al 118 sul posto anche i vigili del fuoco. Le forze dell’ordine indagano per stabilire la dinamica della tragedia.