Pronti a presentare a Campobasso la Settimana dell’enogastronomia molisana per valorizzare territorio e patrimonio

Tra le iniziative organizzate dal Comune di Campobasso e inserite nel cartellone degli eventi di “Gennaio in Città” stilato dall’assessorato alla Cultura, la settimana dallunedì 23 gennaio a sabato 28 gennaio, sarà quella dedicata espressamente all’enogastronomia molisana attraverso una serie di appuntamenti quotidiani strutturati in modo tale da coinvolgere sia gli alunni delle scuole del capoluogo che l’intera cittadinanza.

Il programma completo della “Settimana dell’enogastronomia molisana. La cultura del cibo”, verrà illustrato e presentato in occasione di una prossima conferenza stampa che si terrà presso la Sala della Giunta di Palazzo San Giorgio, venerdì 20 gennaio, alle ore 11.00.

Alla conferenza stampa parteciperanno, il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, l’assessore alla Cultura e alle Attività Produttive, Paola Felice, il consigliere comunale, Antonio Vinciguerra, e il professor Sebastiano Di Maria.

“Il Molise può vantare una straordinaria varietà di produzioni agroalimentari, alcune con una cultura millenaria, – ha detto l’assessore Felice – che sono il vanto della laboriosità di tanti piccoli e medi produttori e la nostra intenzione, come Comune di Campobasso, è proprio quella, attraverso un evento come la Settimana dell’enogastronomia molisana, di rilanciare l’idea che il cibo debba essere inteso come vero e proprio patrimonio culturale e naturale.

Qualità dei prodotti alimentari e qualità della vita sono tra le sfide più urgenti da affrontare non solo a livello locale e la scuola ha in questo un ruolo strategico, anche, ad esempio, nel lavorare per riannodare un legame con il territorio. – ha sottolineato Felice – Il Comune di Campobasso ha così inteso vuole offrire agli alunni delle scuole del capoluogo, negli appuntamenti che si terranno nel corso della Settimana dell’enogastronomia molisana, la possibilità di conoscere un enorme patrimonio culturale, non solo del suo comprensorio, ma di tutta la Regione, attraverso i suoi prodotti agroalimentari.”

Infatti, le scuole secondarie di secondo grado che aderiranno al progetto presentato dall’Amministrazione comunale saranno invitate a partecipare a laboratori tematici, con l’intervento di esperti che illustreranno le principali caratteristiche delle filiere, ed in particolare il legame con il territorio, storico, ma anche con ciò che concerne la qualità sensoriale e quella salutistica-nutrizionale.

Ogni appuntamento quotidiano sarà dedicato ad approfondire una singola filiera con esperti del settore e aziende: lunedì 23 gennaio, la filiera cerealicola; martedì 24 gennaio, la filiera della carne; mercoledì 25 gennaio, la filiera del tartufo; giovedì 26 gennaio, la filiera lattiero-casearia; venerdì 27 gennaio, la filiera olivicolo-olearia; sabato 28 gennaio, la filiera vitivinicola.

Il pomeriggio sarà così dedicato alla cittadinanza, nelle sale del Circolo Sannitico, anche con la possibilità di poter disporre di banchi di assaggio, dove i produttori avranno modo di far conoscere le proprie preparazioni.

Partner dell’iniziativa, oltre le aziende aderenti, saranno l’Università del Molise, l’Ufficio Scolastico Regionale, la Regione Molise, l’Arsarp e le associazioni operanti nei vari settori.