Progetto Semi di Rispetto: Evento del 25 Novembre per Sensibilizzare contro la Violenza sulle Donne

L’Istituto IPA Itas Pertini di Campobasso è lieto di annunciare un evento di grande rilievo, previsto per il 25 Novembre 2024, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne. Il Progetto “Semi di Rispetto”, portato avanti in questi primi tre mesi scolastici, mira a sensibilizzare gli alunni e promuovere la cultura del rispetto e della non violenza.

Programma dell’Evento:

· Convegno di Apertura: La giornata inizierà con un convegno che si terrà la mattina del 25 Novembre , dalle ore 8.15 alle ore 11.00, presso l’Auditorium dell’Itas Pertini in via Scardocchia.

Interverranno la Dott.ssa Masucci, psicologa e psicoterapeuta esperta in dinamiche di genere, la Dott.ssa. Filomena Fusco, avvocato specializzato in diritto di famiglia e tutela delle vittime di violenza e la Dott.ssa Alessia Stallone Operatrice antiviolenza e assistente sociale. Le relatrici condivideranno esperienze, dati e riflessioni su come combattere efficacemente la violenza di genere e risponderanno alle domande dei ragazzi.

· Cerimonia di Piantumazione: Al termine del convegno una pianta, donata dall’IPA, sarà collocata nel Parco 25 Novembre di Campobasso. Alla cerimonia parteciperanno l’Assessore Cretella e rappresentanti dell’IPA.

Questa pianta simbolizzerà la crescita del rispetto e della consapevolezza all’interno della comunità, segno tangibile dell’impegno di tutti per un futuro senza violenza.

L’evento rappresenta un’opportunità unica per informarsi, riflettere e contribuire attivamente alla lotta contro la violenza di genere.