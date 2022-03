Presentato a Campobasso il Progetto di Leganet e Tiscali “Comuni in Transizione digitale”

Nella sala del Circolo Sannita di Campobasso è stato presentato il progetto “Comuni in transizione digitale”, promosso dalla Lega delle Autonomie Locali (ALI) e da Leganet, in collaborazione con Tiscali.

Patrocinato dal Comune di Campobasso, nel corse dell’iniziativa pubblica, alla quale hanno partecipato numerosi sindaci, rappresentanti sindacali, della Camera di Commercio di Campobasso, del Gal Molise Centrale, sono state illustrate le novità normative sulle infrastrutture digitali, le occasioni offerte dal PNRR e le opportunità, reali ed immediate, per i Comuni in materia di Transizione Digitale.

Coordinato dal Sindaco di Vinchiaturo e Presidente di Ali Molise Luigi Valente, che in apertura ha ricordato la necessità per l’intera Regione di agganciare la transizione digitale e quindi di cogliere gli enormi vantaggi che da essa conseguono per cittadini, pubbliche amministrazioni ed imprese, l’incontro è stato aperto dal saluto del Vice Sindaco di Campobasso Paola Felice.

A seguire, il Presidente di Leganet, Alessandro Briccatelli, ha illustrato la vision del progetto “Comuni in transizione digitale”, quella di permettere a tutti i municipi delle aree interne – cosiddette zone bianche con scarsa o nulla connessione internet – di avere e sfruttare tutte le potenzialità delle nuove infrastrutture digitali già a disposizione nelle grandi città, per sviluppare a pieno tutti i diritti di cittadinanza e aprire la strada a nuovi investimenti sia pubblici che privati.

Opportunità da cogliere nell’immediato, nel volgere di pochi mesi, non appena sarà completata l’opera di posa della fibra, che in Molise procede a passo spedito, come ha spiegato il referente di Open Fiber Abruzzo e Molise Marco Pasini, con i lavori di posa della fibra già conclusi in 73 Comuni e già pienamente operativa in 58.

Fibra, cioè connessione veloce ad 1 Gigabyte, che può davvero rappresentare una svolta importante per i servizi telematici resi dalle pubbliche amministrazioni, per le scuole, la telemedicina, lo smartworking, il commercio nazionale ed internazionale, ha spiegato Andrea Podda, Direttore Commerciale di Tiscali, società che ha deciso di investire nelle cosiddette “zone a fallimento di mercato”, offrendo al Molise le stesse ed identiche possibilità digitali già presenti nelle zone maggiormente popolose ed economicamente più avanzate. Offrendo ai Comuni anche un percorso di accompagnamento alla transizione digitale, sempre in collaborazione con Leganet, sulla scorta degli indicatori della Transizione Digitale illustrati dal Project Manager Leganet Gabriele De Luca.

Nuove “autostrade digitali” che sono alla base anche della proposta di legge per favorire lo smart working nelle aree interne, già presentata a livello nazionale dalla Vice Presidente Nazionale di Ali, il Consigliere regionale del Molise Micaela Fanelli, che potrebbero aprire ai giovani – e meno giovani – la possibilità di poter lavorare nei territori di residenza, contribuendo così ad invertire il flusso migratorio dei lavoratori verso aree più sviluppate e a dare una spinta alle economie locali.

L’incontro si è concluso con un partecipato confronto tra i tanti amministratori locali presenti e testimonia lo sforzo continuo della Lega delle Autonomie Italiane di accompagnare verso il futuro i comuni aderenti alla sua rete nazionale.