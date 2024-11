Premio Comuni virtuosi 2024: Petrella Tifernina in finale

Petrella Tifernina è tra i 72Comuni approdati alla fase finale della diciottesima edizione del Premio Comuni Virtuosi, promosso dall’Associazione Comuni Virtuosi con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, di Ispra, Borghi Autentici d’Italia e Amodo (Alleanza mobilità dolce).

Ecco l’elenco completo dei finalisti: Alessandria del Carretto (CS), Arona (NO), Aversa (CE), Bacoli (NA), Battipaglia (SA), Bellaria Igea Marina (RN), Belpasso (CT), Bologna, Bonefro (VI), Capo di Ponte (BS), Caronno Pertusella (VA), Castel del Giudice (IS), Castello dell’Acqua (SO), Cavagnolo (TO), Cellatica (BS), Cellole (CE), Cesa (CE), Città di Castello (PG), Conversano (BA), Correggio (RE), Costarainera (IM), Costigliole d’Asti (AT), Enna, Fermignano (PU), Ferno (VA), Firenze, Foiano di Val Fortore (BN), Formia (RM), Formigine (MO), Francavilla Fontana (BR), Gaglianico (BI), Greccio (RI), Grosseto, Gualdo Tadino (PG), Gussola (CR), La Spezia, Livorno, Mesagne (BR), Miglierina (CZ), Molini di Triora (IM), Moncrivello (VC), Monopoli (BA), Montegiordano (CS), Montelepre (PA), Montesano (SA), Montieri (GR), Orvinio (RI), Pescara, Petrella Tifernina (CB), Pietra Ligure (SP), Polignano a Mare (BA), Pomigliano d’Arco (NA), Portici (NA), Povegliano Veronese (VR), Ragusa, Roccasicura (IS), San Giovanni in Fiore (CS), San Possidonio (MO), San Salvo (CH), Santa Maria a Vico (CE), Santa Teresa di Riva (ME), Sommacampagna (VR), Spoleto (PG), Terno d’Isola (BG), Tornarecchio (CH), Torregrotta (ME), Unione Romagna Faentina, Valdagno (VI), Vietri di Potenza (PZ), Villa di Serio (BG).

Ora la parola passa alla giuria, composta dai membri del Comitato Direttivo nazionale della rete. La Cerimonia di premiazione è prevista per sabato 14 dicembre a Carmignano (PO), comune vincitore dell’edizione 2023. La cerimonia sarà anticipata dal convegno “Dal bio-distretto alle mense a km. zero: il cammino sostenibile delle comunità virtuose”. A fine mattina è prevista una visita guidata tra le buone pratiche di Carmignano, organizzata dall’Amministrazione comunale e rivolta a tutti.