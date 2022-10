Pietracatella/ Auto sbanda e finisce sul muretto

Ennesimo incidente stradale in Molise per fortuna senza gravi conseguenze.

E’ accaduto lungo la Strada Statale 645, in territorio di Pietracatella. Per cause che sono in corso d’accertamento da parte delle autorità competenti una autovettura è finita su un muro che costeggia la carreggiata.Gli occupanti del veicolo che se la sono cavata solo con qualche escoriazione e tanto spavento.

Sul luogo dell’incidente le forze dell’ordine e personale Anas per i rilievi del caso e regolare la circolazione che, comunque, non ha subito rallentamenti.

Foto di epertorio