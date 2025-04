Petrella Tifernina/Statua del XVIII secolo restaurata, la gratitudine ai coniugi Stelluto da parte del sindaco e della comunità

A nome dell’intera Comunità petrellese e dell’Amministrazione comunale, desidero esprimere la più sincera gratitudine ai coniugi Michelina e Mario Stelluto per il nobile gesto di aver finanziato, a proprie spese, il restauro della statua di San Giorgio Martire in cartapesta del XVIII secolo.

Un atto di generosità che va ben oltre la semplice donazione materiale: è una testimonianza di profondo attaccamento alle nostre radici, alla nostra fede e alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico del nostro territorio.

Grazie a loro, un’opera di grande valore culturale e devozionale è tornata al suo originario splendore, rafforzando per la collettività un simbolo identitario carico di storia e significato.

Con stima e riconoscenza,

Il Sindaco Alessandro Amoroso

Anche se in forma meno solenne, per rispettare il tempo di lutto per la scomparsa di Papa Francesco, è stata celebrata ed officiata da mons. Colaianni la celebrazione per la ricorrenza di San Giorgio, patrono di petrella TIfernina. Alla fine della celebrazione, che ha visti presenti i sacerdoti della Forania, i sindaci dei comuni limitrofi, e autorità militari, la Associazione San Giorgio nel cuore ha fatto omaggio ai coniugi stelluto di una targa, come ringraziamento per il gesto di generosità, verso la comunità di Petrella.

La cerimonia religiosa ed il programma ludico sono stati rinviati a sabato 24 maggio 2025.