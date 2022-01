Petrella Tifernina, screening di massa gratuito nel fine settimana

– Tamponi rapidi gratuiti nel fine settimana a Petrella Tifernina, presso il locale punto vaccinale “M. Di Stefano”. L’iniziativa, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, si svolgerà nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 gennaio 2022, proprio a margine della conclusione delle festività natalizie e immediatamente prima della ripresa delle attività didattiche.

Lo screening di massa, su base volontaria, è rivolto a tutti i residenti e domiciliati a Petrella Tifernina, ma anche agli studenti, agli insegnanti e a tutto il personale scolastico impiegato presso l’Istituto scolastico del paese.

«Una scelta dettata dalla necessità – ha dichiarato il Sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso – ma anche dal senso di responsabilità che il momento ci impone. Nel nostro comune la situazione è ancora sotto controllo, ma ciò non ci autorizza ad abbassare la guardia. Monitorare attentamente l’evolversi dei contagi resta un valido strumento per porre al riparo le categorie più fragili e consentire la ripresa delle attività didattiche in presenza, oltre che lo svolgimento delle quotidiane attività di ciascuno».

I tamponi rapidi gratuiti saranno eseguiti presso il Punto vaccinale di Petrella Tifernina “Mario Di Stefano”, in Corso Vittorio Emanuele III (zona Belvedere) seguendo questo programma:

Sabato 8 gennaio dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00 libero accesso a tutti.

dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 19:00 libero accesso a tutti. Domenica 9 gennaio dalle ore 10:00 alle 13:30 e dalle ore 15:30 alle 17:00 solo per studenti, insegnanti e personale scolastico a qualsiasi titolo;

dalle 17:15 libero accesso a tutti.

Si ricorda che lo screening è su base volontaria, gratuito e non è necessaria alcuna prenotazione, salvo il rispetto delle fasce orarie dedicate alle specifiche categorie.