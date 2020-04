Petrella/Amministrazione e Proloco donano un dolce pensiero a bambini e ragazzi

In questo periodo di emergenza, a cui siamo chiamati tutti a rispettare le restrizioni governative, dopo varie iniziative sia da parte dell’Amministrazione comunale, con l’avvio della Raccolta fondi dei Comuni per acquisto di tamponi faringei e la consegna di mascherine ai cittadini, e da parte della Proloco con un bonifico a favore della raccolta Fondi Asrem, il sindaco Alessandro Amoroso e il Presidente della Proloco Gianluca Simpatico hanno pensato anche ai ragazzi ed ai bambini di Petrella.



“In questo periodo di emergenza, – afferma il Presidente Simpatico – è stato fatto recapitare ad ogni bambino e ragazzo di Petrella un “dolce” pensiero per augurare Buona Pasqua e per dire ai nostri ragazzi << siamo orgogliosi di voi>>. Il gesto racchiude anche il ringraziamento per il comportamento responsabile che stanno osservando. Sperando ed augurando al contempo che presto si possa tornare a vivere e ripopolare il paese con la spensieratezza e nell ‘ingenuità che li contraddistingue. Come Proloco, in collaborazione con l’Amministrazione comunale – ci è sembrato doveroso manifestare la nostra vicinanza alle famiglie di Petrella, e nel contempo, augurandoci che l’emergenza a poco a poco finisca, manifestare il nostro impegno anche in un periodo come questo che stiamo vivendo. Un dolce pensiero insieme agli Auguri per una Santa Pasqua – insieme ce la faremo”.