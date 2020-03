Petrella a lutto, scompare lo chef Antonio Gasbarrino

E ‘ venuto a mancare Antonio Gasbarrino, chef Stellato e Presidente della Fondazione molisana cuochi sezione provinciale di Campobasso. Dopo una lunga malattia è andato via in silenzio, in questi giorni in cui ci è stato impossibile rendergli omaggio al funerale.

Nato a Petrella Tifernina, Antonio Gasbarrino, con la passione della cucina fin da piccolo, è riuscito negli anni, con dedizione ed umiltà, a costruirsi una carriera nel mondo della cucina di tutto rispetto. Incontrando nel suo lungo percorso famosi maitre che hanno notato subito la sua dedizione ed il suo impegno.

Antonio, in pensione tornato a Petrella, non lesinava di dare consigli su ricette di alta cucina come raccontare aneddoti della sua carriera o di raccontare di incontri con personaggi del mondo del cinema, dello spettacolo o dello sport che aveva conosciuto e che apprezzavano la sua cucina.

Nel 2005 il riconoscimento del Cocorum, premio ambito della FIC.

Ricordiamo Antonio per la sua umiltà, la sua dedizione e i suoi successi, e esprimiamo cordoglio alla famiglia, nella persona del Sindaco e della Amministrazione Comunale di Petrella Tifernina.