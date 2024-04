Per Di Giacomo (S.PP.) dopo il malore a causa dello sciopero della fame sono migliorate le condizioni di salute, l’impegno prosegue

Il segretario generale del S.PP. Aldo Di Giacomo – che a Pescara ha accusato un malore a

causa dello sciopero della fame iniziato il 2 aprile scorso – su richiesta dei medici che lo

hanno visitato ha interrotto lo sciopero della fame per scongiurare complicazioni alla salute.

Ne dà notizia il vice-segretario generale del S.PP. Gina Rescigno con rassicurazioni sulle sue

attuali condizioni.

Il segretario Di Giacomo ringrazia i numerosi colleghi e quanti gli hanno espresso vicinanza

e solidarietà. I messaggi che continuano a pervenirmi – dice – sono particolari e sentiti

attestati di stima e sostegno ad un’iniziativa di protesta ampiamente condivisa e mi

stimolano a proseguire l’impegno a tutela del personale penitenziario e sulle emergenze

delle carceri.

Purtroppo, l’ennesimo suicidio di un detenuto, di origini palestinesi, il 32esimo dall’inizio

dell’anno, avvenuto nella Casa circondariale di Como, riprova di come lo Stato non riesce a

garantire la vita delle persone che ha in custodia e dei suoi dipendenti.

È il caso di ricordare che il 21 settembre scorso l’uomo è riuscito ad evadere dalla camera

dell’ospedale cittadino dove era degente e nel tentativo di fermarlo, uno degli agenti

penitenziari che lo piantonava rimase gravemente ferito, picchiando la testa e restando in

coma per una decina di giorni. Il detenuto è stato poi rintracciato a Ginevra il 6 ottobre e

nuovamente arrestato per essere estradato in Italia e quindi rinchiuso nell’istituto penale di

Como.

Siamo di fronte al totale fallimento della gestione dell’Amministrazione Penitenziaria –

continua Di Giacomo – perché ai suicidi si aggiungono le continue aggressioni dei detenuti

ad appartenenti al Corpo mandati allo sbaraglio.

Come Sindacato di Polizia Penitenziaria – lo abbiamo dimostrato con l’incessante tour tra le

carceri e il mio sciopero della fame – siamo decisi a fare sempre di più nella protesta fino a

quando non saremo ascoltati da chi ha responsabilità istituzionali e di intervento.