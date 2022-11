“Pensavo fosse amore” e “Cosa non è”, l’Istituto Pertini-Montini-Cuoco dice no alla violenza sulle donne

L’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” di Campobasso protagonista della

Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

La ricorrenza è stata istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite che ha invitato ad

organizzare il 25 novembre attività volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema della

violenza contro le donne.

L’Istituto Superiore guidato dal dirigente Umberto Di Lallo propone da molti anni iniziative,

eventi, momenti di riflessione, attività di sensibilizzazione e percorsi didattici sui diritti umani e

quindi anche su un tema attuale, delicato e dirompente come quello contro la violenza sulle donne.

Venerdì 25 è in programma l’incontro “Pensavo fosse amore”, presso l’Auditorium dell’Istituto

Biotecnologico “Pertini” di via Scardocchia a Campobasso dalle ore 12 alle 14. L’obiettivo è quello di focalizzare l’attenzione sul tema della prevenzione e del contrasto alla violenza di genere e promuovere una cultura del rispetto e della non discriminazione.

Interventi:

“Dal potere al possibile”

dott.ssa Emanuela Teresa Galasso psicologa CAV Liberaluna.

“Storie di giovani donne: dalla consapevolezza alla rinascita”

Avv. Alessandra Salvatore.

Oltre a questo momento di incontro e confronto, si segnala un’altra lodevole iniziativa, sempre

sullo stesso tema, a firma dell’Istituto “Pertini-Montini-Cuoco”.

Gli studenti delle classi 4A, 4B, 5B e 5I del Linguistico e 3C, 3F e 5C del Biotecnologico hanno

realizzato il cortometraggio “Cosa non è”, incentrato sulla violenza di genere. Ideato dal

Laboratorio Cinematografico realizzato nell’ambito del progetto Vi.Nar.S Empowerment – Video

Narrazione Sociale con la regia di Simone D’Angelo, il cortometraggio è stato prodotto

dall’Ambito Territoriale Locale di Campobasso con Karios Cooperativa sociale Arl Onlus Ets,

Associazione Culturale Cinematografica Lilly, Centro Antiviolenza Befree Molise.



“Cosa non è” ci racconta, attraverso il linguaggio del thriller, una storia di amore e violenza. I

protagonisti si muovono sullo sfondo di un’ambientazione metropolitana, tesa e livida, fatta di

periferie e abbandono, in un crescendo angoscioso dove nulla è come appare.

Selezionato dal Marano Ragazzi Spot Festival 2022, 25esimo Festival Internazionale del Cinema

e della Comunicazione Sociale dei Ragazzi, il lavoro degli studenti molisani sarà trasmesso oggi

in diretta streaming sui canali social www.facebook.com/spotragazzi.it www.youtube.com/user/spotragazzi e nell’ auditorium “Giancarlo Siani” Marano di Napoli dove

il Festival è in programma dal 21 al 26 novembre 2022.



Il cortometraggio è stato selezionato anche per partecipare al Festival School Experience 2022,

organizzato dall’Ente Autonomo Giffoni Experience nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e

Immagini per la Scuola promosso dal Ministero della Cultura- Direzione Generale per il Cinema

e l’Audiovisivo e Ministero dell’Istruzione e del Merito.