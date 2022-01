PD: finalmente screening gratuiti a Campobasso per gli studenti

Apprendiamo con piacere la decisione del Sindaco Gravina di accogliere le nostre richieste di fare precedere il rientro a scuola dallo screening gratuito per bambine e bambini di materne e primarie. Meglio sarebbe stato includere anche le scuole medie, almeno le inferiori, in cui il tasso di vaccinazione è ancora esiguo tanto quanto quello delle materne e delle primarie.

Con tutti i loro limiti, infatti, i test rapidi rappresentano comunque uno strumento utile per rintracciare persone positive, che, altrimenti, non saprebbero di esserlo.

Ci aspettiamo che l’Amministrazione Comunale metta a disposizione mascherine FFP2 e tablet per gli studenti in difficoltà che ne dovessero avere bisogno, in caso di didattica a distanza, integrata e non.

Infine, invitiamo le famiglie di Campobasso ad aderire allo screening come segno di generosità, altruismo e appartenenza ad una Comunità.

Alessandra Salvatore -Giose Trivisonno

Bibiana Chierchia – Antonio Battista