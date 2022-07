Pascoli, Sapere e Salute. A Bojano “I formaggi del massiccio del Matese”

Il concetto di “economia montana” richiama immagini di un mondo, di uno stile di vita e di utilizzazione del suolo tradizionali e costanti nel tempo. Economia montana è sinonimo di genuinità, salute, identità, natura, avventura. Tutti questi sono gli elementi essenziali da impiegare nel turismo e nel marketing dei e peri i prodotti. L’economia della montagna è molto di più, deve essere molto di più di un soggetto pubblicitario.

Questa è la riflessione pragmatica che l’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Campobasso, in collaborazione con i colleghi della Regione Campania, Università, Aziende, vuol porre all’attenzione di cittadini, esperti, aziende, in primi quelle lattiero casearie, con l’evento che si terrà in Bojano presso la Sala della Casa di Riposo “ SS. Cuori di Gesù e Maria ” in via Monte Crocella, 23 il 29 luglio 2022 a partire dalle ore 9,00.

Il titolo, eloquente e esaustivo : “ Pascoli, Sapere e Sapori”, ci pone degli interrogativi a cui avremo delle risposte. Tra i principali la condizione tra il rapporto “ cibo e salute”. L’attenzione principale verrà rivolta ai formaggi, prodotto d’area, dalle caratteristiche organolettiche uniche e salutari, anche in virtù dei pascoli liberi e d’alpeggio. La dovuta e reale informazione, anche per combattere la pubblicità che invoglia l’acquisto di prodotti non propriamente salutari, è un obbligo da parte di chi governa determinati processi produttivi e da parte di chi ne deve assumere la salvaguardia.

Per questi motivi l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Campobasso ha inteso promuovere un corso specifico, con priorità ai veterinari ma aperto a chiunque abbia a cuore la salvaguardia e l’integrità del territorio e dei suoi prodotti, servendosi di professionisti e studiosi di altissima caratura, nazionale ed internazionale. Un parterre di livello che vedrà relazionare Vincenzo D’Andrea dirigente medico Veterinario, Federico Infascelli , Università degli studi di Napoli “ Federico II “, Nunzio Marcelli , Operatore economico, produttore e titolare dell’Azienda Agricola “ La Porta dei Parchi “ di Anversa degli Abruzzi, Luigi Montano UroAndrologo, ASL Salerno, Michele Ruo,ASREM, Sabatino Troisi, Medico Veterinario – Napoli, Raffaella Tudisco, Docente Università degli Studi di Napoli “ Federio II”.

Il convegno tratterà vari aspetti : dai Pascoli, all’influenza dell’alimentazione sull’espressione genica degli enzimi coinvolti nel metabolismo lipidico, dall’infertilità ai tumori. Una particolare attenzione si avrà per i P.A.T. ( Prodotti Agroalimentari Territoriali ), spesso marginali nelle agende della politica regionale. La biodiversità regionale è tra le più ricche al Mondo, facciamo tesoro di questi momenti e consapevolmente torniamo ad essere i fautori del recupero delle nostre tradizioni.