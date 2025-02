Parte dal 17 febbraio il servizio whatsapp “Campobasso informa”

Parte il servizio di messaggistica del Comune di Campobasso. Dal 17 febbraio 2025, i cittadini potranno ricevere sul proprio cellulare informazioni gratuite e in tempo reale su quello che accade in città. «Si tratta di un nuovo strumento di comunicazione

istituzionale semplice, diretto e immediato per ricevere notizie su eventi istituzionali, attualità, allarmi, emergenze e attività promosse

dall’amministrazione» ha detto la sindaca Marialuisa Forte, presentando ai giornalisti il servizio WhatsApp “Campobasso Informa” durante la conferenza stampa in cui sono state rese note le modalità per iscriversi.



Modalità di attivazione del servizio WhatsApp “Campobasso Informa”

Numero: +39 331 6535177

Passaggi per attivare il servizio:

Salvare il numero di telefono (+39) 331 6535177 nella rubrica del proprio cellulare.

Inviare, attraverso WhatsApp, un messaggio con scritto NOME E COGNOME – ATTIVA ISCRIZIONE (Esempio: Mario Rossi – Attiva Iscrizione).



L’iscrizione verrà accolta e confermata attraverso un messaggio di benvenuto, con l’invito a leggere la Policy sulla Privacy del servizio sul sito

del Comune di Campobasso, che si intenderà accettata.



I messaggi informativi relativi alle attività del Comune di Campobasso e le eventuali comunicazioni di emergenza saranno inviati in modalità broadcast. Pertanto, nessun utente potrà vedere i contatti altrui. Tutti i contatti non saranno condivisi con nessuno e saranno utilizzati esclusivamente dal Comune di Campobasso per le finalità legate a questo servizio.



Il servizio può essere disattivato in qualsiasi momento. Per disattivare il servizio, sarà sufficiente inviare un messaggio WhatsApp al numero (+39) 331 6535177, con scritto NOME E COGNOME – DISATTIVA ISCRIZIONE (Esempio: Mario Rossi – Disattiva Iscrizione).



Si precisa che il numero di telefono (+39) 331 6535177 NON è abilitato a rispondere né ai messaggi né alle chiamate e sarà utilizzato soltanto per il servizio descritto in maniera unidirezionale. Per domande e/o informazioni relative all’attività amministrativa, rimangono a disposizione dei cittadini gli



uffici comunali ai seguenti recapiti:

Email: urp@comune.campobasso.it

Centralino: 0874/4051

URP: 0874/405280 – 0874/405270