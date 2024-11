Osservatorio speciale per i prezzi al consumo. Riunione di insediamento

Si è tenuta il 21 novembre, presieduta dal Prefetto Michela Lattarulo, la riunione di insediamento

dell’Osservatorio speciale per il monitoraggio dei prezzi al consumo, previsto dal Protocollo sottoscritto il

27 giugno 2024 dal Ministero dell’Interno e dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, con la

partecipazione di Unioncamere.

Presenti all’incontro in qualità di componenti del nuovo organismo l’Assessore al commercio del

comune capoluogo, i referenti designati dalla Camera di Commercio e dall’Ispettorato Territoriale della

Puglia, Basilicata e Molise (Casa del Made in Italy), dalle Associazioni dei consumatori UNC, ADOC

Aps Molise e Cittadinanza Attiva, dalle Associazioni sindacali CGIL, CISL e UIL e da Coldiretti,

Confcommercio e Confesercenti.

Ha partecipato alla seduta anche il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza che

continuerà a fornire il proprio qualificato contributo anche nei successivi incontri del consesso.

L’attività dell’Osservatorio è finalizzata a svolgere il monitoraggio sperimentale dei prezzi al

consumo di alcuni prodotti alimentari ed agroalimentari commercializzati nei principali mercati al

dettaglio e di prossimità del capoluogo, garantendo il flusso comunicativo con il Garante per la

sorveglianza dei prezzi e l’analisi di eventuali problematiche che dovessero essere poste all’attenzione

dello stesso.