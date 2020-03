Ospedale Gemelli : installata tecnostruttura mobile per triage

Gemelli Molise è in prima linea in questa situazione di emergenza sanitaria. L’ attività dell’ospedale è stata riorganizzata per rendere ancora più sicuri i percorsi di cura. Sabato 7 marzo 2020, è stata istallata, all’ingresso del Centro, una tecnostruttura mobile in cui viene effettuato il cosiddetto «triage», ossia un controllo sanitario preliminare a tutti coloro che entreranno in ospedale.

Si tratta di una misura di natura esclusivamente precauzionale per monitorare meglio gli accessi e limitare al massimo la presenza di eventuali accompagnatori. Si ringraziano i tecnici della Regione e della Protezione Civile che hanno materialmente istallato la postazione mobile.