Odg, rinnovate le convenzioni con Trenitalia e Italo. I giornalisti possono beneficiare degli sconti

È stata rinnovata fino al 31.12.2023 la convenzione con Trenitalia. Gli iscritti all’Ordine dei Giornalisti possono beneficiare dello sconto del 20% sulla Tariffa Base adulti per l’acquisto di biglietti ferroviari di 1° e 2° classe e nei livelli di servizio Business, Premium e Standard nei servizi di cuccette e vagoni letto ( con esclusione dell’Executive, Excelsior, del sovrapprezzo previsto per il salottino, dei treni Regionali ed Internazionali) per viaggiare su tutti i treni del servizio nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity, IntercityNotte ed Eurocity Italia-Svizzera limitatamente alla tratta interna).

Per l’emissione del titolo di viaggio è necessario inserire il codice “GIORNALISTI21” nell’apposito campo, come descritto in questa guida (link). L’acquisto dei biglietti a condizioni agevolate può avvenire presso tutti i canali di vendita Trenitalia. I biglietti sono nominativi, rimborsabili e cambiabili. A bordo treno i giornalisti in possesso di biglietti agevolati dovranno esibire, oltre al titolo di viaggio, il tesserino di iscrizione.

ITALO

È stata rinnovata per tutto il 2023 la convenzione con Italo – Nuovo trasporto Viaggiatori S.p.A. La convenzione offre agli iscritti all’Ordine uno sconto pari al 30% negli ambienti di viaggio Prima, Club e Salotti su tariffe FLEX, modificabili e rimborsabili, su tutte le tratte e ad eccezione della domenica.

A bordo del treno, al momento dell’esibizione del biglietto acquistato in convenzione, sarà obbligatorio mostrare al controllore il tesserino dell’Ordine. Per acquistare i biglietti accedere al sito https://www.italotreno.it e digitare il codice promo ODGITALO.