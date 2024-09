Nuovo sistema di raccolta differenziata/Annuario: non è stata fatta una giusta campagna informativa

Con il nuovo sistema di raccolta differenziata attivo dal 2 settembre nel centro murattiano, numerose sono le criticità riscontrate da diversi cittadini e dalle attività commerciali, che hanno difficoltà nel conferire i rifiuti.

A mio avviso non è stata fatta una giusta campagna informativa e soprattutto non è stato spiegato in maniera corretta il funzionamento dell’ecostazione, soprattutto per le tante persone anziane che in questi giorni segnalano numerose difficoltà. Penso che l’assessore Cretella dovrebbe fare meno post su Facebook è intervenire laddove persistono delle criticità che ormai stanno diventando sempre più persistenti.Ho chiesto già nella competente commissione ambiente, delle azioni migliorative del sistema di raccolta differenziata.

Colgo l’occasione per ringraziare gli operatori della S.E.A che in questi giorni stanno lavorando in maniera incessante, su tutto il territorio comunale.

Il consigliere comunale

Mario Annuario