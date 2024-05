Nicola Lanza (Azione Civile): ex hotel Roxy degrado e promesse elettorali

Il candidato Sindaco De Benedittis, ci dica con quali soldi stanziati, quale progetto approvato, e in quanto tempo l’ex hotel Roxy sarà abbattuto e ricostruito. Il candidato Sindaco De Benedittis fa sapere a mezzo stampa che al posto dell’attuale immobile fatiscente “sorgerà un nuovo palazzo, moderno, innovativo ed esteticamente accattivante”. Il candidato Sindaco ci faccia sapere dove ha visto il progetto per definirlo con tanti aggettivi? Dopo tanto immobilismo tra le diverse amministrazioni le sue parole suonano come promesse da marinaio se non supportate da fatti concreti.

Nicola Lanza Azione Civile