Navetta gratuita per lo stadio in occasione della partita Campobasso – F.C. Perugia

L’amministrazione comunale informa i cittadini che, in occasione della partita di calcio Campobasso F.C. – Perugia, prevista per oggi, 23 aprile 2025, alle ore 18:00, sarà attivato un servizio di navetta gratuito per facilitare l’accesso allo stadio.

La società Sati S.p.a., affidataria del servizio di trasporto pubblico urbano, in accordo con l’assessorato ai Trasporti, ha predisposto un autobus elettrico, operativo dalle ore 16:30 con il seguente percorso:

Andata: (prima corsa ore 16:30, servizio continuativo fino alle 18:00):

Partenza da via Cavour – – via Mazzini -P.zza San Francesco – via XXV Aprile

via Garibaldi- Stadio – Tangenziale – via Cavour – Parcheggio settore D (ex

botteghino).

A seguire il servizio continuerà ininterrottamente sino alle ore 18:00. Ritorno: al termine della partita la partenza prevista dal Parcheggio Settore D (ex botteghino) sarà alle ore 20:00, direzione via Cavour e Villa De Capoa ad esaurimento utenti.

Il servizio verrà svolto in modo gratuito in favore della cittadinanza e, in

generale, a tutti coloro che vorranno usufruirne.