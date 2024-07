Musica in città/A Piazzetta Palombo il Duo Teiwaz

DOMENICA 21 LUGLIO ALLE 18 NELLA PIAZZETTA PALOMBO IL DUO NALLIRA-IANNUCCI ESEGUIRÀ MUSICHE DAL ‘600 AL ‘900

Domenica 21 luglio alle ore 18 nella Piazzetta Palombo si esibirà il Duo Teiwaz, nel quarto appuntamento di Musica in Città, organizzato dall’Associazione Amici della Musica Walter De Angelis, con il sostegno del Comune di Campobasso. Il Duo, composto da Ilaria Nallira al violino e Mirko Iannucci alla fisarmonica, in un viaggio musicale dal ‘600 al ‘900, eseguirà musiche di Handel – Sonata No. 4 in re maggiore HWV 371; Mozart – Sonata n 18 in sol maggiore K 301; Vitali – Ciaccona; Bartók – Danze Rumene; Lothar Von Knorr – Sonatina in si maggiore e Hustle – Hutsul mosaic. L’ingresso è gratuito.

Ilaria Nallira, classe 1998 e inizia lo studio del violino all’età di undici anni sotto la guida del M. Antonio Pirozzolo. Nel 2017 è ammessa al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara dove consegue il titolo triennale con la votazione di 110 e lode con il M. Piero Binchi. Attualmente iscritta al percorso biennale presso il Conservatorio Luisa D’Annunzio di Pescara con il M. Diego Conti, all’Accademia Musicale di Firenze sotto la guida dei Maestri Oleksandr Semchuk e Ksenia Milas e all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia al corso di perfezionamento di Musica da Camera del M. Ivan Rabaglia. Si esibisce in diversi concerti in qualità di solista e in gruppi cameristici presso l’Aurum di Pescara e il Teatro Comunale di Atri, presso il Teatro Comunale di Città Sant’Angelo, la Fondazione Pescarabruzzo. Partecipa a concorsi organizzati dall’Accademia Musicale Pescarese, al concorso “Francesco Paolo Tosti” e al concorso internazionale “Paolo Barrasso”, nei quali ottiene il riconoscimento di primo premio. Nel 2017 si esibisce nell’Orchestra Nazionale dei Licei Musicali Italiani nel Castello Caetani di Sermoneta (LT) nell’ambito del 53° Festival Pontino. Ha collaborato con l’orchestra Sinfonica Abruzzese. Partecipa a Masterclass con i Maestri: Cecilia Laca, Oleksandr Semchuk, Ksenia Milas, Francesco Manara, Simone Pirri, Antonio ed Ettore Pellegrino, Augusto Vismara e Boguslawa.

Mirko Iannucci, classe 1994, a sei anni inizia lo studio del pianoforte. A tredici anni, grazie all’incontro con il M° Adriano Ranieri, scopre il mondo della fisarmonica bayan e ne inizia lo studio presso il Conservatorio “L. Refice” di Frosinone. Sempre sotto la guida del M°Adriano Ranieri, nel 2018 consegue il Diploma di Vecchio Ordinamento di Fisarmonica, presso il Conservatorio “L. D’Annunzio” di Pescara, con votazione 10/10 e nel 2020 si laurea con Lode e Menzione D’onore al corso di secondo livello in Fisarmonica. La dedizione alla Musica lo porta al proseguimento del percorso di studi conseguendo nel 2022 la laurea di secondo livello in Musica da Camera con votazione 110 e Lode. Nel corso degli anni frequenta numerose Masterclass con i nomi più importanti nel panorama fisarmonicistico mondiali quali: M. Vayrynen, F. Deschamps, V. Semionov, Y. Shishkin, S. Hussong, F. Angelis, B. Vasovic, P. Feniuk, A. Dimitriev, T. Anzellotti, P. Makkonen, F. Lips, J.L. Manca, V. Zubitsky, Y. Medianik, A.Selivanov, V. Blagojevic. Ottiene numerosi vittorie in concorsi nazioniali ed internazionali di fisarmonica. Nel 2018 vince l’XI edizione del Concorso Internazionale “ΒΙЗЕРУНКИ ПРИКАРПАТТЯ” svolto a Drohobych (Ucraina). Si esibisce in concerti solistici e in gruppi cameristici in occasione delle manifestazioni come “Estate ai Tempietti Romani” di Chieti e “Concerti nei borghi più belli d’Italia” a Castel del Monte (AQ). Ha suonato per la Società del Teatro e della Musica “L. Barbara” di Pescara. Alterna l’attività artistica a quella didattica. È docente di Fisarmonica presso il Liceo Musicale “Delfico-Montauti” di Teramo e precedentemente del Liceo Musicale “O. Flacco” di Venosa (PZ).