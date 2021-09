I vigili del Fuoco del distaccamento di Campobasso hanno domato un incendio sviluppatosi in un capannone/ magazzino per la raccolta della carta, in contrada Colle Santoianni, sulla Statale Bifernina in territorio di Montagano.

Il rogo, ha destato grande preoccupazione proprio a causa dei 2mila quintali di carta presenti nei capannoni e che hanno rischiato di procurare un incendio di grandi proporzioni. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l’origine dell’incendio.