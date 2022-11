Manifestazioni di interesse per partecipare alla seconda edizione dell’iniziativa “Mercatini di Natale Città di Campobasso”

Il Comune di Campobasso prosegue nella sua opera votata a consolidare e rafforzare sempre più il proprio impegno nella promozione dell’immagine della Città, da cui possono derivare importanti occasioni di marketing territoriale, con ricadute positive sull’intera comunità. Infatti, anche per il prossimo periodo di Natale, è intenzione dell’Amministrazione intraprendere iniziative che contribuiscano ad incentivare gli acquisti natalizi nel centro cittadino, naturale luogo di incontro e di scambio commerciale, e, al contempo, imprimere un’accelerazione alla rivitalizzazione delle attività commerciali ed artigianali, insediate nel centro città.

Pertanto, l’Amministrazione Comunale, e l’assessorato alle Attività Economiche e Produttive in particolare, ritiene di organizzare, a Campobasso, lungo Corso Vittorio Emanuele II, un mercatino di Natale allestito con caratteristiche casette in legno dove gli espositori avranno l’opportunità di promuovere i propri prodotti. Al fine di verificare la fattibilità dell’iniziativa l’assessorato alle Attività Economiche e Produttive ha pubblicato un avviso per acquisire manifestazioni di interesse da parte degli operatori intenzionati a partecipare alla seconda edizione dell’iniziativa “Mercatini di Natale Città di Campobasso”, una mostra mercato di prodotti enogastronomici e altri articoli a tema natalizio curata proprio dallo stesso assessorato alle Attività Economiche e Produttive del Comune di Campobasso-

La manifestazione avrà luogo a Campobasso, lungo Corso Vittorio Emanuele II, nelle seguenti giornate:

• 3 e 4 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

• 8 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

• 9 dicembre dalle ore 16,00 alle ore alle ore 22,00;

• 10 e 11 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

• 16 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

• 17, 18, 22 e 23 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

• 24 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – dalle ore 16,00 alle ore 19,00;

• 30 dicembre dalle ore 16,00 alle ore 22,00;

• 31 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 13,00 – dalle ore 16,00 alle ore 19,00.

Eventuali variazioni di orario, a seguito di avverse condizioni atmosferiche o di altre cause contingenti, saranno concordate tra gli espositori e l’Amministrazione Comunale.

Sono ammessi a partecipare all’iniziativa “Mercatini di Natale Città di Campobasso” le aziende, i commercianti al dettaglio e itineranti, i coltivatori diretti, le associazioni, i produttori e gli artigiani che intendano promuovere prodotti enogastronomici e altri articoli artigianali o a tema natalizio. È consentita, altresì, la somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con prodotti precedentemente cotti o che non necessitano di cottura (ad esempio formaggi, salumi, birra artigianale, vino).

Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di adesione al Comune di Campobasso, Settore Attività Economiche e Produttive, entro e non oltre il giorno 24 novembre 2022 con le seguenti modalità: a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo [email protected], o tramite consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campobasso. Le domande di partecipazione pervenute oltre il termine di cui sopra, saranno prese in considerazione solo in presenza di spazi ancora non assegnati.

L’avviso pubblico e il relativo modulo di adesione sono scaricabili dall’home page del Comune di Campobasso.