M5S Campobasso: pieno sostegno e vicinanza al sindaco Gravina

In queste ultime ore in cui si registra un nuovo picco di contagi in città vogliamo esprimere il nostro pieno sostegno e la nostra vicinanza al Sindaco.

Gravina, sin dalle prime ore di questa emergenza sanitaria, ha gestito la crisi con grande competenza, impegno e professionalità supplendo, spesso, alle mancanze e imprecisioni di altri organi.

Continueremo a lavorare al fianco del nostro Sindaco, senza far rumore e preoccupandoci solo del bene di Campobasso e dei suoi cittadini. Continueremo a farlo anche di fronte alle accuse delle opposizioni che, con polemiche e notizie false, non fanno altro che diffondere un clima di sfiducia e paura tra i cittadini. Per la loro opera di denigrazione hanno addirittura chiesto aiuto a esponenti politici nazionali che, dopo mesi di silenzio, si occupano della piccola Campobasso senza spendere neanche una parola sull’operato dei governatori delle regioni dove i decessi da Covid-19 sono stati migliaia.

A quasi un anno dalle elezioni e nel pieno della più grande crisi sanitaria affrontata dal nostro paese nell’ultimo secolo, rinnoviamo l’appoggio e la fiducia alla Giunta e al miglior Sindaco che Campobasso possa avere.

Avv. Antonio Vinciguerra

Capogruppo M5S

Comune di Campobasso