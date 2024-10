Lucito ospita l’Ambasciatore del regno del Belgio in Italia Pierre-Emmanuel de Bauw

Nel pomeriggio del giorno 28 ottobre l’Amministrazione Comunale di Lucito sarà lieta di ospitare l’Ambasciatore del Regno del Belgio

in Italia Pierre-Emmanuel De Bauw. Dopo che una delegazione di amministratori comunali e della scuola del paese aveva fatto visita al diplomatico presso la sua sede romana in primavera, ora De Bauw per la prima volta in assoluto in Molise, ricambierà il gesto, recandosi in visita a Lucito dove verrà accolto proprio dai piccoli studenti delle scuole elementari, che tanto lo colpirono per spontaneità e curiosità, e successivamente sarà accompagnato per le vie del borgo antico per visitare la Pinacoteca Antonio Pettinicchi e collegarsi, in videoconferenza con alcuni dei tanti Lucitesi emigrati in Belgio.



L’occasione si presenta quanto mai illustre e inorgoglisce enormemente l’intera comunità e l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco

Tiziana Franceschini, che si è fatta promotrice dell’incontro.



Saranno presenti le autorità locali, l’Arma dei Carabinieri, i sindaci dei paesi limitrofi, rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale e della scuola del paese.