Molise a segno con il Lotto. Nel concorso di sabato 29 giugno, come riporta Agipronews, a Campobasso messi a segno sei ambi, quattro terni e una quaterna dal valore totale di 26.100 euro. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 5,8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 633 milioni di euro dall’inizio dell’anno.