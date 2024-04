L’intervento/Udite, udite … arrivano gli arrotini

di Massimo Dalla Torre

La notizia sicuramente non tarderà ad arrivare sulle scrivanie delle redazioni perché le

avvisaglie dopo scaramucce e tentennamenti sono palesi da giorni. Una specie di bomba

carta che si usa sparare senza però causare danni, anche perché, siamo sicuri che alla

fine tutto resterà uguale. Nei prossimi giorni, dopo la presentazione delle liste con tanto di

candidati ad aspiranti a palazzo san Giorgio, sicuramente in città arriveranno i big della

politica per sostenere i candidati alle prossime elezioni amministrative di giugno.

Personaggi che fanno parlare l’opinione pubblica ma soprattutto l’intero parterre politico

perché autori delle bufere che si scatenano quotidianamente dopo “le continue prese di

distanza anzi i distingui” che fanno traballare l’intero sistema nazionale e non; Badate che

quello che scriviamo non è la constatazione del riarrivo improvviso dell’inverno che, a

quanto pare, non vuole abbandonare questa porzione d’Italia, ma è qualcosa che

dovrebbe far registrare un cambiamento nella vita politica Molisana anche se ci potrebbe

essere il cosiddetto rimescolamento delle carte. Rimescolamento che porterà, se

accadesse ad uno sconvolgimento degli assetti politici, cosa che incuriosisce gli

aficionados tant’è che lo sperano, anche se i siparietti, mediatici, continueranno a tenere

banco, per la gioia, si fa per dire gioia, di chi s’interessa a 360° a quello che è il gran circo

che ha sede nell’URBE e non nelle “sedi periferiche” come il Molise. Dicevamo la

ventesima regione dello stivale, si sta preparando ad accogliere i big che poi tali non sono,

pur di raccogliere consensi. I quali si sottoporranno volentieri a un estenuante tour che,

parafrasando il 5 maggio del Manzoni, li vede spostarsi…dal Manzanarre al Reno…per

dire la propria su come condurre questa nave in salvo, causa le procelle e i marosi che ne

impediscono l’approdo in un porto sicuro. Una nave che, dopo anni di navigazione tra flutti

e venti contrari, si vuol far ripartire con un equipaggio differente da quello attuale, molti lo

sperano nonostante si è fatto “tazza e cucchiaio” con i signori di palazzo, e ora grida “dagli

all’untore”. Un rinnovamento che, da più parti è invocato, anche se molti, anzi i più, si

augurano che le cose rimangano uguali, perché conviene occupare le cabine vicine al

ponte di comando tanto per rimanere nel gergo marinaro. Alloggi che, fanno gioco e

permettono di reggere il bordone a chi occuperà la stanza dei bottoni. Tornando ai fatti

locali; il Molise accoglierà i calibri da novanta con tanto di annessi e connessi. Insomma

una specie di” tiro al piccione di cartone” con fucili caricati a salve, tanto per fare rumore,

causa le continue sceneggiate cui siamo costretti ad assistere, anche se ora le cose

potrebbero essere differenti visto i contendenti che, poi tali non sono. Differenza, perché,

quello che accadeva nelle scorse stagioni politiche quando tutti erano seduti

comodamente a tavola per gustare pranzi luculliani a spese dei cittadini e non loro, in

nome del rinnovamento, chissà poi quale sarà questo rinnovamento, visto che dovranno

fare ancora una volta “di necessità virtù”. Motto che suggeriamo agli organizzatori dei tour

politici perché è bene che si capisca una volta per tutte che nessuno è più disposto ad

ascoltare le favole della buona notte dove il finale è incerto e i “novellieri”, mai come

questa volta, non sanno dove e come piantare “u’ pzzuc!!!” visto che il terreno o è duro o è

scivoloso. Vernacolo docet.