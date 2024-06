L’intervento/Chiacchierificio politico uguale al nulla, anzi dannoso

di Massimo Dalla Torre

Con l’arrivo di Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, la campagna elettorale è quasi al termine. Leader di un movimento politico che, nonostante lo si da in decrescita annovera ancora moltissimi simpatizzanti, questo non è campanilismo, ma costatazione che il chiacchierificio politico degli altri competitor interessa sempre meno a chi domenica e lunedi’ si rechera’ alle urne per esprimere la propria preferenza verso quel candidato o altro.

Dimostrazione che la politica non interessa quasi piu’ nessuno, ecco il perche’ dell’arrivo nella ventesima regione dello stivale di personaggi che spesso stancano per le loro affermazioni in considerazione che le allegre comari di Windsor di shakesperiana memoria trovano il tempo che trovano. un ciarlare che stanca, non tutti per fortuna, su cui aleggia l’astensionismo specialmente nel sud causato dalle parole ma soprattutto dalle azioni di chi considera questa porzione dello stivale un trastullo dove al limite passare qualche giorno di vacanza il cui slogan è sole e buon cibo, senza sapere che la forza lavoro anche se è concentrata al nord arriva proprio dal sud.

Trastullo che viene usato dai vari rappresentanti politici, leggasi lega, partiti di centro, separatisti per accaparrarsi voti senza restituire nulla in cambio, dimostrazione palese nei vari decreti o leggi che riservano una buona parte di stanziamenti al di sopra della linea romana. Quote utilizzate come specchietti per le allodole, anzi per allocchi che, fanno a gara per scattare un selfy con chi non conosce la collocazione geopolitica di regioni come il Molise, terra di conquista e sotto certi aspetti votificio il che e’ negativo in quanto, terminata la kermesse elettorale, tutto torna nel dimenticatoio, anzi siamo accantonati e se ne riparla la prossima volta, ecco perche’ sarebbe meglio staccare il cordone ombelicale con chi con parole melliflue dice “sono qui per sapere cosa necessita” oppure “non preoccupatevi faremo di tutto per porvi per primi”…altro non aggiungo se non meditate gente, meditate…