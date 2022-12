Lilt Campobasso: Scambio di auguri natalizi tra volontari e soci

E’ tornato in presenza lo scambio di auguri natalizi tra soci e volontari della LILT di Campobasso presso la sede di via del Molinello a Termoli. Ed è stata un’occasione anche per fare il punto su tutte le attività organizzate durante l’anno e sui futuri obiettivi da perseguire.



“Voglio focalizzare il punto – ha affermato la presidente Milena Franchella – sull’allarme lanciato a livello nazionale per l’aumento delle diagnosi di tumore. Da un lato è un trend che ci aspettavamo a causa dei ritardi nella diagnosi e dell’interruzione degli screening dovuti alla pandemia, dall’altro sempre il Covid ha diffuso cattive abitudini negli stili di vita. I numeri diffusi dal Ministero della Salute parlano di quattordicimila casi in più in questi ultimi due anni.

La buona notizia è che molti di questi tumori possono essere evitati se si seguono stili di vita corretti e salutari. Per questo il lavoro della nostra associazione dovrà essere rivolto con più azione verso la prevenzione secondaria e soprattutto primaria, agendo sulle cattive abitudini quali il fumo, l’abuso di alcol, l’obesità, la sedentarietà”.



Il tumore più frequentemente diagnosticato è il carcinoma della mammella, seguito dal colon-retto, polmone, prostata e vescica.

Nel 2022 in Italia, saranno 390.700 le nuove diagnosi di tutti i tumori (1000 ogni giorno che ricevono una diagnosi di cancro). Erano 376.600 (194.700 negli uomini e 181.900 nelle donne) nel 2020. “Nel nostro Molise – ha affermato il Presidente Onorario, dott. Giovanni Fabrizio – paghiamo in più lo scotto di una povertà sanitaria desolante. Una povertà sanitaria che tocca tutti i livelli perché non è possibile prenotare in ospedale una tac da qui a 7 mesi. Non è possibile che i pazienti neoplastici, che devono sottoporsi a controlli per valutare l’efficacia delle terapie e scongiurare l’avanzamento della malattia, non abbiano una corsia preferenziale per ridurre i tempi di attesa”.



In chiusura, prima di assaggiare il panettone solidale LILT, il vicepresidente Francesco Fusco ha voluto ricordare gli importanti traguardi raggiunti nel corso dell’anno 2022. “Voglio ringraziare – ha detto Francesco Fusco – a nome personale e di tutto il direttivo i nostri volontari che hanno organizzato e preso parte a tutte le attività portate avanti, a tutti quelli che quotidianamente sono impegnati nello sportello oncologico e nel trasporto dei pazienti, ai volontari impegnati nelle scuole e a chi porta avanti tutte le attività fisiche ed anche chi ogni giorno è presente in sede per fornire informazioni agli utenti. Senza il loro lavoro nulla sarebbe possibile”.