Lavori a Corso Bucci, Annuario: la replica di Amorosa non ripaga i danni ai commercianti

L’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Amorosa, ha dato risposta al consigliere comunale Mario Annuario, capogruppo di Fratelli d’Italia, all’interrogazione del protrarsi dei lavori su Corso Bucci, che stanno arrecando danni ai commercianti dello storico mercato quotidiano e ai pedoni.



“Ringrazio l’assessore per la risposta, – afferma Annuario – a cui aggiungo che, nonostante le motivazioni addotte (difficoltà del reperimento delle materie prime a causa della pandemia e la presenza nel sottosuolo di sottoservizi), ho ribadito, nel corso del Consiglio comunale, di come si debba fare il possibile per far proseguire i lavori con maggiore tempestività.



Ogni motivazione che l’assessore ha illustrato in Consiglio non ripaga i danni che stanno subendo i commercianti ambulanti e quelli presenti in loco, che, dopo lo spostamento al Vecchio Romagnoli, hanno subito gravi perdite ai loro fatturati. Un danno che segue quelli che già erano stati costretti a subire durante il lungo periodo di lockdown.

Chiedo nuovamente all’amministrazione comunale di far sì che la ditta acceleri il più possibile i lavori”.