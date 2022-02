L’Associazione Antimafia “ConDivisa” plaude all’iniziativa del Prefetto Cappetta della Provincia di Campobasso

Il nostro plauso al Prefetto di Campobasso S.E. Francesco Antonio Cappetta per le iniziative intraprese sul territorio volte ad arginare i tentativi di infiltrazione da parte di sodalizi criminali provenienti da altre regioni , come ad esempio la ‘Ndrangheta che questa Associazione conosce molto bene per aver operato da diverso tempo in Calabria.



Noi dell’Associazione ”ConDivisa” ci schieriamo al fianco delle Istituzioni per la lotta incondizionata alla mafia, accanto al Prefetto di Campobasso, dr. Francesco Antonio Cappetta, che intendiamo incontrare al più presto.



Da qualche tempo l’Associazione “ConDivisa- Sicurezza e Giustizia” opera gratuitamente anche sul territorio molisano attraverso diverse iniziative socio-culturali volte ad incentivare i cittadini molisani a collaborare con le forze dell’ordine e con l’Autorità Giudiziaria.



A seguito dell’ultima relazione semestrale della DIA, abbiamo il dovere di tenere alta l’attenzione sull’ extraterritorialità della criminalità organizzata, trattandosi di organizzazioni che da decenni pervadono tutto il territorio nazionale infiltrandosi finanche nell’economia legale.

Il Coordinatore Regione Molise Ass. “ConDivisa – Sicurezza e Giustizia”

Giovanni Alfano