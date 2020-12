L’assessore Praitano ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza a tutti gli atleti costretti ad allenarsi con grandi sacrifici

In questo periodo di grande incertezza e preoccupazione, l’assessore alle Attività Sportive, Luca Praitano, ha voluto esprimere il suo incoraggiamento nei confronti di tutti gli atleti che con estrema difficoltà continuano a svolgere la propria attività, spesso in condizioni sfavorevoli e con grandi sacrifici.

“Seguo con interesse le imprese dei ragazzi nelle diverse discipline e apprezzo moltissimo gli sforzi che il mondo dello sport sta facendo, in alcuni casi cercando finanche di trasformare l’attuale situazione in un’opportunità. – ha dichiarato Praitano – Nel silenzio di impianti sportivi e palestre ci sono giovani atleti che continuano gli allenamenti, con un coefficiente di difficoltà molto più alto rispetto al solito, dovendo tenere viva la motivazione di fronte ad un futuro sportivo, almeno per un altro po’ di tempo, senza garanzie.

Ne approfitto, quindi, – ha aggiunto Praitano – per dire bravi a tutti questi atleti e augurare a noi tutti di uscire presto da questo limbo, convinto che, affrontato come si fa con un avversario ostico, alla fine ne usciremo più forti.Con l’occasione, – ha detto in conclusione Praitano – voglio fare il mio in bocca al lupo a Vincenzo Alfano che recentemente ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria under 23 con la Federazione Italiana Body Building Natural (titolo italiano che dà diritto di partecipazione ai mondiali 2021 a Miami) e che domenica affronterà un’altra importante prova, in una gara di interesse nazionale, a Pieve di Cento.”