L’AI made in Molise sempre più protagonista: incarico nazionale per due aziende locali

Intelligenza artificiale, la CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) sceglie due società campobassane per un servizio di assistenza innovativo, nato e sviluppato in regione grazie alla partnership con Grim

La CSEA, Cassa per i servizi energetici e ambientali che fa capo al ministero dell’Economia e delle Finanze, ha affidato alle molisane Planetcall Direct e Semiotic Lab un importante servizio di assistenza e consulenza integrato con Intelligenza artificiale. In questo modo, il supporto che le due società – con sede a Campobasso – garantiranno alle imprese energivore e gasivore nazionali che vogliono accedere alle agevolazioni previste dalla legge, sarà ancora più preciso, efficace e puntuale.

Planetcall e Semiotic, specializzate da anni in comunicazione e contact center, hanno affinato competenze in materia di AI soprattutto per quanto concerne lo sportello virtuale con chatbot, assistenza innovativa sviluppata in questi mesi in regione ed offerta agli utenti di Grim Scarl, proprio grazie alla partnership con l’ente che gestisce il servizio idrico locale.

Si tratta pertanto di un riconoscimento prestigioso per l’intero territorio e non solo per il gruppo di aziende e ciò dimostra, ancora una volta, l’esistenza di un Molise all’avanguardia e competitivo, capace di andare oltre i soliti luoghi comuni, di anticipare i tempi e di affrontare con coraggio le sfide del presente e del futuro.