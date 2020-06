Ladri arrestati dalla Polizia nella notte in pieno centro a Campobasso

Nella tarda serata di ieri, 3 giugno, gli Uomini della Squadra Volante, nell’ambito dello specifico servizio di prevenzione e controllo del territorio, sono intervenuti in pieno centro a Campobasso per sventare un tentativo di furto ai danni di un noto esercizio commerciale di vendita al dettaglio di pelletteria e valigeria. A seguito della segnalazione sulla linea di emergenza 113 da parte di un cittadino che aveva notato tre uomini, con fare sospetto, aggirarsi nei pressi del negozio, i Poliziotti sono giunti prontamente sul posto da cui i malviventi si erano appena allontanati, essendo stati disturbati dalla presenza di alcuni passanti.

I ladri sono stati rintracciati a poca distanza dal luogo del tentato furto dagli Agenti, che li hanno scovati dietro ad un’autovettura in sosta, dove avevano cercato di nascondersi nel tentativo di passare inosservati durante le fasi di ricerca.

Bloccati dagli Agenti, due dei malviventi, entrambi del posto, per cercare di scappare, si sono scagliati con violenza contro gli uomini in divisa, aggredendoli e procurando loro diverse lesioni. Sono stati, pertanto, tratti in arresto per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale, tentato furto aggravato e possesso di arnesi atti allo scasso. Il terzo uomo, di origini marocchine, è stato, invece, denunciato a piede libero all’Autorità Giudiziaria per il reato di tentato furto aggravato in concorso.