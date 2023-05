La tappa campobassana di “LibrOrchestra” anima la città fino a domenica 28 maggio

Fa tappa a Campobasso, per il terzo anno consecutivo, “LibrOrchestra”, il festival itinerante per l’Infanzia che ha l’obiettivo di creare e sostenere la comunità educante nel contrasto all’impoverimento educativo e culturale, attraverso la divulgazione della lettura e della musica fin dalla prima infanzia, come potenti mezzi di inclusione sociale.

Il format prevede, per ogni tappa, una tavola rotonda che veicoli i messaggi del Festival con il coinvolgimento di amministratori locali, bibliotecari, insegnanti, artisti di ogni disciplina, almeno uno spettacolo con musica dal vivo interpretata dal Garilli Sound Project e con illustrazioni prodotte in tempo reale, narrazione e danza, e almeno uno spettacolo interdisciplinare con musica dal vivo interpretata da insiemi ridotti o solisti a cura di Atelier Elisabetta Garilli. Al centro sempre le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi dei territori coinvolti, promettenti progettisti di un futuro più sostenibile.

l Festival è inserito nel calendario nazionale de “Il Maggio dei libri” e contribuisce a riconfermare l’impegno della Città di Campobasso, insignita della qualifica di città che legge, ad offrire spettacoli e occasioni di incontro in tema di lettura di estrema qualità.

Momento fondamentale per la costruzione della comunità educante sarà la rotonda dal titolo “La Musica Incontrata nelle parole, nelle illustrazioni, nella…, nei…, negli…, nelle…”, oggi, giovedì 25 maggio ore 17.00, presso la Biblioteca d’Ateneo dell’UNIMOL che si tradurrà in una conversazione aperta sul valore della musica e della letteratura per l’infanzia nella formazione umana. Interverrà la stessa direttrice artistica del Festival, Elisabetta Garilli, Donatella Trotta, giornalista de “Il Mattino”, moderatrice del giorno, il professor Alberto Barausse, professore ordinario dell’Unimol, Rossella Andreassi, docente e responsabile del Musep (Museo della Scuola e dell’educazione popolare dell’Unimol), Andreina Di Girolamo, concertista, ricercatrice, già docente di clavicembalo al Conservatorio di Benevento e di Campobasso, Rosa De Rensis, maestra e referente CSB per Nati per Leggere per il Molise, Alessia Canducci, attrice e formatrice Nati per Leggere, Ilaria Gallace, Carmen Lalli e Giuseppe Di Carlo, librai di Risguardi.

Per la sezione performativa saranno allestiti 2 spettacoli al Teatro Savoia (il 27 maggio alle 20 e il 28 alle 17, tratti da due libri editi per la casa editrice Carthusia nella collana diretta da E. Garilli, musica disegnata e un po’ strampalata): “Caterina Cammina Cammina” e “Trunkerumpampumpera”, con il Garilli Sound Project e voce recitante Alessia Canducci. Per “Caterina cammina cammina” è previsto l’intervento straordinario di Emanuela Bussolati con i suoi disegni in tempo reale.

Questo il calendario dei prossimi appuntamenti a partire da giovedì 25 maggio:

Giovedì 25 maggio

Ore 12,00 Università degli Studi del Molise

Incontro di formazione “presentazione della collana Musica disegnata e un po’ strampalata” con Elisabetta Garilli e il Garilli sound project

Ore 17,00 Biblioteca d’Ateneo dell’UNIMOL

Tavola rotonda “La Musica incontrata” conversazione aperta sul valore della musica e della letteratura per l’infanzia nella formazione umana con Donatella Trotta, Elisabetta Garilli, Alessia Canducci, Andreina Di Girolamo, Rossella Andreassi, Rosa De Rensis, Ilaria Gallace, Carmen Lalli, Giuseppe Di Carlo.



Venerdì 26 maggio

Ore 10,30 Come nasce la fiaba musicale “I.C. BARANELLO Barone”

Lettura Musicata “Caterina, cammina cammina” con Atelier Elisabetta Garilli, Alessia Canducci

Ore 16,00 “I.C. Jovine” di Campobasso

come nasce la fiaba musicale Lettura Musicata “Caterina, cammina cammina” con Atelier

Elisabetta Garilli e Alessia Canducci

Ore 19,00 Libreria RISGUARDI – apertura speciale

Formazione per adulti, con Emanuela Bussolati a partire da “I Pacifici”, Carthusia ed. sul progetto “La carovana dei Pacifici”.

Sabato 27 maggio

Ore 10,30 Libreria RISGUARDI

Laboratorio “Ninne Nanne Nanne ni” per mamme in dolce attesa con Elisabetta Garilli in collaborazione con il centro Stefania e Silvia ostetriche.

Ore 15,30 Libreria RISGUARDI

Lettura animata “Il Trenino è arrivato?”, con Serena Abagnato

Ore 20.00 Teatro “Savoia” – Spettacolo Caterina Cammina Cammina con il Garilli Sound Project, voce recitante Alessia

Canducci, illustrazione in presa diretta Emanuela Bussolati.

Domenica 28 maggio Circolo SanniticoOre 10.00 Alessia Canducci incontra le famiglie Nati per Leggere

Incontro con le famiglie con bambini dagli 0 ai 6 anni.