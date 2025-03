La sindaca di Campobasso a Bruxelles per i lavori della Commissione ENVE del Comitato Europeo delle Regioni

La sindaca di Campobasso, Marialuisa Forte, ha partecipato a Bruxelles ai lavori della Commissione Ambiente, Cambiamenti Climatici ed Energia (ENVE) del Comitato Europeo delle Regioni, confermando l’impegno della città di Campobasso nel contribuire attivamente alle politiche europee in materia di sostenibilità e transizione ecologica.



La seduta di mercoledì, 5 marzo, si è concentrata su tre pareri fondamentali per il futuro delle politiche ambientali ed energetiche dell’Unione Europea:

Transizione energetica in linea con gli obiettivi Fit for 55 , relatore Joško Klisović (HR/PSE), che mira a ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030.

Attuazione dell’azione per il clima in vista del contributo dell’UE alla COP30 dell’UNFCCC, relatrice Nadia Pellefigue (FR/PSE), con un focus sulle strategie per rafforzare il ruolo dell’Europa nella lotta globale contro il cambiamento climatico.

Progettazione di crediti naturalistici: un quadro per promuovere la biodiversità e i servizi ecosistemici, relatore Rastislav Trnka (SK/PPE), per

incentivare la tutela della biodiversità attraverso strumenti innovativi.



Nel pomeriggio, il dibattito si è concentrato su come mantenere alta l’ambizione degli obiettivi climatici e potenziare l’attuazione delle politiche già in essere, un tema cruciale per garantire un futuro sostenibile. Prima della seduta della Commissione ENVE, la sindaca Forte ha preso parte alla riunione del Gruppo PES (Partito dei Socialisti Europei), che riunisce i socialdemocratici progressisti eletti a livello locale e regionale in tutta Europa.



Durante l’incontro, si è discusso dell’importanza di rafforzare la partecipazione dei membri del gruppo agli incontri calendarizzati, con

l’obiettivo di aumentare il peso politico dei socialdemocratici nelle decisioni europee. Al centro del dibattito, le questioni ambientali e il cambiamento climatico, temi prioritari per il futuro dell’Europa.



“La partecipazione ai lavori della Commissione ENVE e del Gruppo PES rappresenta un’opportunità fondamentale per portare la voce di Campobasso e delle realtà locali al centro delle politiche europee – dichiara la sindaca Forte – La transizione ecologica e la lotta al cambiamento climatico sono sfide globali che richiedono un impegno condiviso e coordinato. Come amministrazione, siamo determinati a contribuire attivamente a queste politiche, promuovendo soluzioni innovative e sostenibili per il nostro territorio”.