La scrittrice molisana Valeria Mansolino con il suo primo romanzo riscuote successo anche nel capoluogo molisano

L’attesa presentazione nel capoluogo regionale del romanzo dell’autrice molisana Valeria Mansolino dal titolo “La voce eterna di un tulipano giallo”, edito da Scatole Parlanti, ha sciolto ogni riserva sul talento e sulle capacità artistiche che – in più di qualche occasione – la nostra terra regala.

L’evento di ieri sera è stato l’ennesimo bel momento di condivisione tra l’autrice del libro e il numeroso pubblico presente, che ha dato spazio a tante riflessioni, ad approfondimenti intimi e personali, sulla scia di tutto ció che anima i personaggi di questo bel romanzo.

La serata – moderata da Liberato Russo, Presidente dell’Associazione Progetto Cultura, ma anche dalle riflessioni e dalle letture a tema dell’istrionico Ettore Fabrizio – è stata l’occasione per porre l’accento sul talento e sulle risorse di questa nostra terra che, come Valeria Mansolino, non possono che impreziosire culturalmente e socialmente le piccole realtà del Molise.

A far da sfondo a questo meraviglioso momento culturale svoltosi presso la Mondadori Store (Libreria La Scolastica), la musica del Maestro fisarmonicista Donato Santoianni che ha eseguito magistralmente alcuni celebri brani d’autore con la fisarmonica ed altri componimenti suggestivi eseguiti con la eolina.

Il pubblico presente in sala, è rimasto affascinato dal ‘format’ proposto dagli autori che, tra parole e musica, ha fatto breccia nel cuore dei presenti.

L’autrice del romanzo, insieme a Liberato Russo, a Ettore Fabrizio e al Maestro Donato Santoianni, rinnovano il proprio grazie a chi ha permesso di organizzare e promuovere l’evento.

Dunque si ringrazia: la Mondadori Store e la titolare Valeria Dalla Torre, la U.L.I. di Campobasso e la Presidente Brunella Santoli, l’Associazione Progetto Cultura di Termoli, la Confcommercio Molise, il Presidente Regionale Angelo Angiolilli e la Direttrice Irene Tartaglia, Confcooperative Molise, il Presidente Riccardo Terriaca, il CSA di Confcooperative Molise e la Direttrice Carmela Colozza.

E grazie infinite alla Sindaca di Campobasso Marialuisa Forte, all’Assessore alle Politiche Sociali Bibiana Chierchia, all’Assessore alle Attività produttive Giose Trivisonno, alla Consigliera Regionale Alessandra Salvatore, tutti presenti in sala, e a coloro che ci sono stati e ci hanno dato piena fiducia.