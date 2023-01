La Molisana Marta D’Alessandro è stata eletta Presidente del Comitato Direttivo Regionale del Sunia Abruzzo Molise

Nel pomeriggio di martedì 24 gennaio u.s. a Pescara, presso la sede regionale della

Cgil Abruzzo Molise, a conclusione del I° Congresso Regionale del Sunia Abruzzo

Molise, il Comitato Direttivo ha eletto, all’unanimità, Marta D’Alessandro Presidente

dell’organismo dirigente.

La proposta avanzata dal Segretario Generale regionale Geppino Oleandro è

stata condivisa e accolta con entusiasmo e all’unanimità da tutti i membri del Comitato

Direttivo.

Avere come Presidente del Comitato direttivo regionale del Sunia, una donna come

Marta D’Alessandro, ha dichiarato Oleandro, rappresenta una opportunità per il Sunia

che si candida, accanto alla CGIL Molisana, a rilanciare la tutela individuale e

collettiva sui temi dell’abitare. Marta D’Alessandro, ha concluso Oleandro, è stata

scelta perchè ha un curriculum che coniuga esperienza, competenza, sensibilità

culturale e politico-sindacale.

Marta D’Alessandro, qualificata dirigente sindacale Molisana, già componente della

segreteria provinciale del Sindacato dei pensionati di Campobasso e componente della

segreteria regionale Molise della CGIL, è attualmente Presidente della società servizi

Molise.

La qualificata delegazione molisana al Congresso regionale ha visto protagonisti

cinquanta delegati provenienti dalle quattro province Abruzzesi e dalla due Molisane.

Oltre a Marta D’Alessandro che ha avuto l’onore di presiedere i lavori congressuali, la

delegazione Molisana era composta da Alberto Cancellario, Bruno Cosenza, Natalino

Mastromonaco, Maria Perrotta, Manfredi e Andrea Vitiello. Quest’ultimo ha

relazionato al Congresso sul tema della riqualificazione e rigenerazione urbana

mettendo in evidenza l’opportunità offerta dai fondi PNRR e Pinqua.

La delegazione Molisana era guidata dal Segretario Generale della CGIL Molise Paolo

De Socio che, nel portare il saluto al Congresso ha ribadito come la CGIL attraverso il

Sunia può e deve intraprendere un percorso virtuoso sia in direzione della tutela

individuale che peraltro già si sta offrendo negli sportelli dedicati di Campobasso,

Termoli, Larino e Isernia, che verso la contrattazione sociale territoriale intorno al

tema della qualità abitativa e dei contesti urbani, a partire dalle aree interne.