La LILT Campobasso presenta il Calendario 2022

L’Associazione Provinciale di Campobasso ripercorre in 12 mesi tutte le iniziative svolte nello scorso anno e che ha visto impegnati i volontari nella diffusione della cultura della prevenzione oncologica. Il calendario del 2022 targato LILT Campobasso ripercorre così un anno ricco di eventi, incontri ed iniziative ma anche un anno difficile in cui abbiamo dovuto affrontare la pandemia da Covid-19 che però non ha fermato i volontari nel sostenere e stare accanto ai pazienti oncologici anche se in modalità diverse.



Attraverso le immagini nel calendario LILT si ricordano tanti momenti significativi dell’associazione provinciale. Si ripercorrono le riunioni e gli incontri nel periodo del lockdown tenuti online: le nuove tecnologie informatiche hanno caratterizzato non solo le riunioni dei soci ma anche le presentazioni dei progetti “Prenditi cura di te: il gusto della salute”, in collaborazione con l’Ipseoa Federico di Svevia di Termoli e l’Istituto Omnicomprensivo D’Ovidio di Larino, “Guadagnare Salute con la LILT” e “Alimenti-amo la salute”, progetto di ricerca per il potenziamento di buone pratiche alimentari con le scuole secondarie di primo grado, ma anche la “Giornata mondiale senza tabacco” con l’evento online organizzato dalla LILT Nazionale.

E poi tanti incontri in presenza partendo dalle donazioni ricevute dal gruppo Seniores Ugaf dello stabilimento Fiat di Termoli e dagli studenti del liceo D’Ovidio di Larino per la vendita dell’annuario scolastico. E poi l’evento di fine giugno in collaborazione con Città dell’Olio la “Maratona tra gli Ulivi” a cui è seguita la presentazione a Molise Cinema del cortometraggio “Terra Sana per Uomini Sani”.

Per passare ancora alla benedizione, in occasione di San Pio, dei mezzi di trasporto che non hanno mai smesso di accompagnare i pazienti oncologici a Campobasso per le terapie. Ed ancora l’inaugurazione della Delegazione Comunale Città di Campobasso, l’adozione della “casetta dei libri” a Termoli e il convegno di chiusura del progetto di ricerca sanitaria “Nuova Vita dopo la Malattia: recupero del benessere psico-sociale dei malati oncologici”.

Senza dimenticare lo sport con le passeggiate di Nordic Walking guidate dall’istruttore Amerigo Di Giulio, la partecipazione a Trekk-Oil di Rotello, le lezioni gratuite di acqua-gym, la Camminata della Salute da Saepinum e Saipins e la Passeggiata nel Borgo di Campobasso. Per arrivare alle campagne nazionali Nastro Rosa e Percorso Azzurro durante le quali, grazie alla collaborazione con Asrem, per la prima volta tantissime donne hanno anche potuto fare mammografie gratuite con l’ampliamento dell’offerta degli screening e tantissimi uomini hanno potuto fare visite urologiche con dosaggio psa.

Ma anche incontri informativi e divulgativi della cultura della prevenzione oncologica come l’incontro “LILT Leggo Insieme a te Letture a Tema”, in collaborazione con la Casa del Libro di Termoli. Per concludere con il progetto “50 Sfumature di Prevenzione” progetto di rete per la promozione di campagne informative sul Papilloma virus e le malattie sessualmente trasmesse con il convegno conclusivo tenutosi a Roma e la premiazione del contest “Dimmi che conosci l’hpv senza dirmi che conosci l’hpv (e che sai come prevenirlo) che ha visto l’affermazione del liceo D’Ovidio di Larino con primo e secondo posto.



Sono così condensate nel calendario di questo nuovo anno la maggior parte delle attività che hanno visto protagonista la LILT di Campobasso che continua nella sua opera di divulgazione della prevenzione oncologica e di supporto ai pazienti oncologici.



Il calendario è disponibile presso la segreteria di Termoli al numero 0875-714008 fino ad esaurimento copie.