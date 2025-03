La Chiesa Madre di Ripalimosani tornerà a vivere: il Comune ottiene i finanziamenti. Oltre 800 mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza

La grande notizia è arrivata: il sindaco di Ripalimosani l’ha data al termine della Mascherata ai Ripesi. Il finanziamento per la ristrutturazione della Chiesa Madre è finalmente disponibile!

“Dopo aver ottenuto i fondi dell’8 x mille a gestione statale e quindi a diretta gestione della Presidenza del Consiglio per mettere a nuovo il convento San P. Celestino – spiega il sindaco Marco Giampaolo – in collaborazione con la parrocchia (che ne è proprietaria) nel 2023 abbiamo tentato di accedere agli stessi fondi per terminare i lavori alla chiesa madre. Un’operazione complessa, avviata con grande determinazione e con grandi speranze che oggi, possiamo dirlo, trovano piena realizzazione per la gioia dell’intera popolazione.

Dopo un lungo iter che ha visto il parere di diversi uffici tecnici e non solo (percorso che si evince nei documenti allegati) è arrivata finalmente la buona notizia, per la gioia dell’intera popolazione e, ovviamente, della nostra amministrazione comunale. Ammonta a poco più di 811mila euro il finanziamento che ci permetterà di dare una svolta definitiva alla messa in sicurezza della nostra chiesa. Mai come oggi mi sento di dire, come spesso ripeto: viva Ripa e chi la ama!”.

La Chiesa Madre di Ripalimosani tornerà a vivere: il Comune di Ripalimosani ottiene i finanziamenti. Oltre 800 mila euro per la ristrutturazione e la messa in sicurezza

La grande notizia è arrivata: il sindaco di Ripalimosani l’ha data al termine della Mascherata ai Ripesi. Il finanziamento per la ristrutturazione della Chiesa Madre è finalmente disponibile!

“Dopo aver ottenuto i fondi dell’8 x mille a gestione statale e quindi a diretta gestione della Presidenza del Consiglio per mettere a nuovo il convento San P. Celestino – spiega il sindaco Marco Giampaolo – in collaborazione con la parrocchia (che ne è proprietaria) nel 2023 abbiamo tentato di accedere agli stessi fondi per terminare i lavori alla chiesa madre. Un’operazione complessa, avviata con grande determinazione e con grandi speranze che oggi, possiamo dirlo, trovano piena realizzazione per la gioia dell’intera popolazione.

Dopo un lungo iter che ha visto il parere di diversi uffici tecnici e non solo (percorso che si evince nei documenti allegati) è arrivata finalmente la buona notizia, per la gioia dell’intera popolazione e, ovviamente, della nostra amministrazione comunale. Ammonta a poco più di 811mila euro il finanziamento che ci permetterà di dare una svolta definitiva alla messa in sicurezza della nostra chiesa. Mai come oggi mi sento di dire, come spesso ripeto: viva Ripa e chi la ama!”.