“La bellezza in bicicletta. 100 anni con Alfonsina Strada”, evento conclusivo al Savoia

Presentato nella sala giunta di Palazzo San Giorgio, l’evento conclusivo del progetto nazionale “La bellezza in bicicletta. 100 anni con Alfonsina Strada”, che si terrà mercoledì 4 dicembre, alle ore 19:00, al Teatro Savoia di Campobasso. Un’iniziativa ideata da Andrea Satta, medico e artista noto nel panorama nazionale per il suo impegno civile, per celebrare il centenario del Giro d’Italia di Alfonsina Strada, la prima e unica donna a competere in una gara esclusivamente maschile, sfidando le convenzioni e il sistema dell’epoca. Un’occasione unica

per rendere omaggio a questa donna simbolo di coraggio e determinazione, ma anche per riflettere sulle sfide che le donne affrontano ancora oggi.



L’evento è promosso dal Comune di Campobasso con l’Unione Lettori Italiani, in collaborazione con la Fondazione Una Nessuna Centomila, il

Centro antiviolenza Be Free, e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso.



Il progetto, che ha preso il via questa estate da Matera, ha attraversato l’Italia fino a Bologna, facendo tappa a Campobasso e ripercorrendo il percorso che Alfonsina Strada compì durante la sua straordinaria avventura.



Ogni tappa del viaggio ha visto la partecipazione di Andrea Satta, cantante dei Tétes de Bois e pediatra nella periferia romana, che ha presentato il suo nuovo album “Niente di nuovo tranne te”, un progetto che racconta la quotidianità attraverso fotografie in versi. Ogni serata è stata anche un momento di celebrazione delle conquiste delle donne, con la partecipazione di un centro antiviolenza e di un coro femminile locale, ma soprattutto un’occasione per ricordare quanto ancora c’è da fare nella lotta contro la violenza di genere, un fenomeno che spesso trova nel silenzio e nell’isolamento i suoi alleati più pericolosi.



Per l’evento di mercoledì a Campobasso, il programma prevede la partecipazione di numerosi ospiti di grande prestigio: Andrea Satta e il

pianista Angelo Pelini porteranno sul palco la propria musica, accompagnati dal Coro Polifonico Femminile Samnium Concentus, diretto da Guido Messore. Con loro, anche il Centro antiviolenza Be Free, in collaborazione con Una Nessuna Centomila. La serata vedrà inoltre l’intervento speciale di Concita De Gregorio, giornalista e scrittrice di grande sensibilità per le tematiche sociali e di genere.



La manifestazione ha ricevuto il patrocinio di importanti realtà come la Fondazione Treccani per la Cultura, Arci Nazionale e la Federazione

Nazionale Ambiente e Bicicletta, che hanno sostenuto l’iniziativa con l’obiettivo di promuovere la cultura, l’arte e la solidarietà attraverso la musica, il racconto e l’impegno sociale.



L’ingresso è gratuito. È possibile ritirare il biglietto presso il botteghino del Teatro Savoia in Piazza Pepe a Campobasso, dalle ore 18:00 alle ore 20:00, fino al 4 dicembre.



Per informazioni, contattare l’Unione Lettori Italiani al numero 351-858-5126, oppure via email a info@unionelettoritaliani.it.